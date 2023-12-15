ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал, как московские электробусы готовят к выходу на маршрут

15:04
  • пятница
  • 15 декабря 2023

Механики проводят комплексную проверку

В столице курсирует уже свыше 1300 электробусов. Более чем на 100 маршрутах. Как инновационные машины готовят к выходу на линию, сегодня рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".

Специалисты моют кузов и дезинфицируют салон. Проверяют работу медиаэкранов, зарядок для мобильных устройств. Кнопок открытия дверей и отопители.

Механики проводят комплексную проверку тормозной системы, рулевого управления, колёс и шин. Особое внимание уделяется состоянию здоровья водителей. Медосмотр проходят в том числе с помощью оборудования телемедицины. Что существенно сокращает время проверки.

В столице сейчас работают два дома для электробусов: "Красная Пахра" и "Митино". Совсем скоро откроется третий — "Салтыковка".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Электробусы в гараже
Электробусы в гараже
Электробус
Электробус
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.