Собянин рассказал, как московские электробусы готовят к выходу на маршрут

Механики проводят комплексную проверку

В столице курсирует уже свыше 1300 электробусов. Более чем на 100 маршрутах. Как инновационные машины готовят к выходу на линию, сегодня рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".

Специалисты моют кузов и дезинфицируют салон. Проверяют работу медиаэкранов, зарядок для мобильных устройств. Кнопок открытия дверей и отопители.

Механики проводят комплексную проверку тормозной системы, рулевого управления, колёс и шин. Особое внимание уделяется состоянию здоровья водителей. Медосмотр проходят в том числе с помощью оборудования телемедицины. Что существенно сокращает время проверки.

В столице сейчас работают два дома для электробусов: "Красная Пахра" и "Митино". Совсем скоро откроется третий — "Салтыковка".

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