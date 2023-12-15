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Лавров предупредил о рисках отсрочки переговоров о мире на Украине

14:18
  • пятница
  • 15 декабря 2023

Москва открыта к возобновлению переговорного процесса

Чем дольше будут идти военные действия на Украине, тем сложнее условия, при которых могут начаться мирные переговоры. С таким предостережением выступил в пятницу, 15 декабря, министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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Дипломат напомнил, что Россия никогда не уклонялась от мирных переговоров с украинской стороной, сообщает РИА Новости.

В свое время президент сказал, что те, кто сейчас против переговоров, имея в виду в том числе тех, кто запретил Зеленскому подписывать уже достигнутую договоренность в апреле 2022 года, должны понимать, что чем дольше они будут заставлять Зеленского вести войну, тем более сложными для них будут те условия, в которых переговоры могут начаться.

Российский лидер Владимир Путин, подводя итоги 2023 года в прямом телеэфире, предупредил, что мир на Украине наступит тогда, "когда мы достигнем своих целей". Он подчеркнул, что если на Украине не хотят договариваться, мы будем вынуждены принимать другие, в том числе военные, меры.

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник отмечал, что мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине обязательно будут, однако "не с марионетками".

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