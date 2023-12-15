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Москвичам пообещали декабрьскую оттепель

14:45
  • пятница
  • 15 декабря 2023

Температура поднимется до трех градусов тепла

Теплая погода ожидается в Москве в течение следующей недели, столбики термометров будут подниматься до плюс трех градусов. Об этом в пятницу, 15 декабря, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Эксперт отметил, что циклон, обеспечивший обильные снегопады, удаляется от столичного региона на север. На следующей неделе прогнозируется "температура очень скучная – около ноля", а осадки в виде снега и мокрого снега будут небольшими, сообщает "Интерфакс".

Раз мы на периферии циклона – то небо облачное, с неба будут осадки, пусть небольшие, но будут, под ногами будет то хлюпать, по подмерзать. Но в целом на этой неделе нужно активно готовиться к Новому году, не обращая внимания на погоду.

Ранее сообщалось, что после обильного снегопада сугробы в столичном регионе местами достигли почти полуметра — таких показателей не регистрировали за 150 лет метеорологических наблюдений.

Ожидается, что и в новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье будет лежать снег, однако более детальные прогнозы метеорологи на предстоящий праздник пока не дают.

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