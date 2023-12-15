ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ОКР отказал в поддержке российским спортсменам с нейтральным статусом

14:55
  • пятница
  • 15 декабря 2023

Лицензии на участие в ОИ в Париже получили шесть россиян

Российские спортсмены, которые согласятся выступать на летней Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе, не получат финансовой поддержки от Олимпийского комитета России. С таким заявлением выступил глава ОКР Станислав Поздняков.

Путин: Решения МОК могут похоронить международное олимпийское движение
МОК разрешил россиянам участвовать в ОИ-2024 в нейтральном статусе

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. По словам Позднякова, среди спортсменов, которые получат выплаты, не будет атлетов, "принявших нейтрализацию", передает ТАСС.

Международный олимпийский комитет 8 декабря принял решение о допуске россиян и белорусов к участию в Олимпиаде - но в нейтральном статусе. 14 декабря МОК сообщил, что шесть россиян и пять белорусов получили лицензии для участия в Играх. В ОКР действия комитета назвали издевательством.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Олимпийский комитет России
Олимпийский комитет России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.