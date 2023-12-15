ОКР отказал в поддержке российским спортсменам с нейтральным статусом

Лицензии на участие в ОИ в Париже получили шесть россиян

Российские спортсмены, которые согласятся выступать на летней Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе, не получат финансовой поддержки от Олимпийского комитета России. С таким заявлением выступил глава ОКР Станислав Поздняков.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. По словам Позднякова, среди спортсменов, которые получат выплаты, не будет атлетов, "принявших нейтрализацию", передает ТАСС.

Международный олимпийский комитет 8 декабря принял решение о допуске россиян и белорусов к участию в Олимпиаде - но в нейтральном статусе. 14 декабря МОК сообщил, что шесть россиян и пять белорусов получили лицензии для участия в Играх. В ОКР действия комитета назвали издевательством.

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