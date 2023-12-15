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Путин отметил позитивные изменения в железнодорожном сообщении

14:58
  • пятница
  • 15 декабря 2023

Президент выступает на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда

Российский лидер Владимир Путин в пятницу, 15 декабря, лично обратился к участникам и гостям IV Железнодорожного съезда. Президент напомнил про колоссальный вклад данной отрасли в развитие России и укрепление национального суверенитета, сообщает пресс-служба Кремля.

Наша железнодорожная сеть занимает первое место в мире по интенсивности использования, обеспечивает 87% грузооборота страны и примерно треть пассажиропотока. Железными дорогами России пользуются свыше миллиарда пассажиров в год. Такие впечатляющие цифры.

Как подчеркнул Путин, уверенно растет железнодорожный пассажиропоток в Крым и налаживается железнодорожное сообщение с новыми российскими регионами.

Президент отметил, что в ближайшие 3-4 года предстоит завершить обновление парка пассажирских вагонов, а также призвал и дальше осваивать новые виды железнодорожной техники.

Ранее заместитель генерального директора РЖД Олег Тони рассказал, что Россия и Белоруссия ведут работу по разработке проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Минск. Уже запущен процесс определения порядка дальнейших совместных действий по разработке данного проекта.

В ноябре сообщалось, что Крым и Ростов-на-Дону соединит железная дорога. Строительство магистрали начато со стороны Донецка. Дорога пройдет от Акимовки до Ростова-на-Дону через Бердянск и Мариуполь.

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Владимир Путин выступает на Железнодорожном съезде
Владимир Путин выступает на Железнодорожном съезде
Владимир Путин выступает на Железнодорожном съезде
Владимир Путин выступает на Железнодорожном съезде
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