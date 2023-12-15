ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России затормозился рост зарплат айтишников

15:22
  • пятница
  • 15 декабря 2023

О падении зарплат IT-специалистов при этом речь не идет

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев рассказал в пятницу, 15 декабря, что в стране наметилось замедление темпов роста зарплат IT-специалистов.

Глава Минцифры подчеркнул, что "мы видим не падение окладов, а замедление темпов роста зарплат". Шадаев отметил, что это хорошее явление, поскольку излишне высокие зарплаты говорят о "суперразогретости" рынка, сообщает РИА Новости.

Конечно, это является хорошим знаком для нас, потому что они не растут просто такими темпами. И наверное и для IT-бизнеса, акционеров это тоже хороший знак. Наверное, чуть хуже для самих разработчиков, которые хотели бы, чтобы зарплаты росли за три года в два раза.

Ради обеспечения технологического суверенитета в России реализуют комплекс мер, способствующих привлечению специалистов в отечественную IT-сферу. Например, Минцифры прорабатывает вопрос о расширении категории IT-специалистов, которые могут претендовать на отсрочку от службы в армии по призыву.

Глава кабмина Михаил Мишустин предложил уехавшим из России IT-специалистам вернуться и заниматься своей работой на родине. Политик напомнил высказывание главы государства Владимира Путина о том, что "там тоже хорошо, но дома лучше".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
IT-специалист
IT-специалист
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.