В России затормозился рост зарплат айтишников

О падении зарплат IT-специалистов при этом речь не идет

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев рассказал в пятницу, 15 декабря, что в стране наметилось замедление темпов роста зарплат IT-специалистов.

Глава Минцифры подчеркнул, что "мы видим не падение окладов, а замедление темпов роста зарплат". Шадаев отметил, что это хорошее явление, поскольку излишне высокие зарплаты говорят о "суперразогретости" рынка, сообщает РИА Новости.

Конечно, это является хорошим знаком для нас, потому что они не растут просто такими темпами. И наверное и для IT-бизнеса, акционеров это тоже хороший знак. Наверное, чуть хуже для самих разработчиков, которые хотели бы, чтобы зарплаты росли за три года в два раза.

Ради обеспечения технологического суверенитета в России реализуют комплекс мер, способствующих привлечению специалистов в отечественную IT-сферу. Например, Минцифры прорабатывает вопрос о расширении категории IT-специалистов, которые могут претендовать на отсрочку от службы в армии по призыву.

Глава кабмина Михаил Мишустин предложил уехавшим из России IT-специалистам вернуться и заниматься своей работой на родине. Политик напомнил высказывание главы государства Владимира Путина о том, что "там тоже хорошо, но дома лучше".

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