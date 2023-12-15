Пострадали 26 человек

В Закарпатской области депутат от партии "Слуга народа" взорвал три гранаты во время заседания районного сельсовета, сообщает МВД Украины.

Инцидент произошел утром 15 декабря. Пострадали 26 членов сельского совета, шесть из них находятся в критическом состоянии. В данный момент медики предпринимают попытки реанимировать депутата, взорвавшего гранаты, уточнили сотрудники ведомства.

Спустя время в Сети появился видеоролик, на котором видно, как парламентарий не в адекватном состоянии стоит у стены помещения, где проходила встреча членов районного сельсовета – к этому моменту они о чем-то яростно спорили. Постояв несколько секунд, он стал громко выкрикивать фразу: "А можно я?" – и бросил под ноги людей три гранаты.

По данным издания "Страна.ua", подрывником оказался депутат Сергей Батрин, состоящий в правящей партии Украины "Слуга народа", идейным вдохновителем и лидером которой является президент страны Владимир Зеленский.

Летом 2021 года правоохранители Киева во время спецоперации задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату в здании украинского парламента. Задержанным оказался ветеран силовой операции на территории Донбасса, служивший в саперном подразделении батальона "Айдар"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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