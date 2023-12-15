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Украинский депутат взорвал три гранаты во время заседания сельсовета

15:40
  • пятница
  • 15 декабря 2023

Пострадали 26 человек

В Закарпатской области депутат от партии "Слуга народа" взорвал три гранаты во время заседания районного сельсовета, сообщает МВД Украины.

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Инцидент произошел утром 15 декабря. Пострадали 26 членов сельского совета, шесть из них находятся в критическом состоянии. В данный момент медики предпринимают попытки реанимировать депутата, взорвавшего гранаты, уточнили сотрудники ведомства.

Спустя время в Сети появился видеоролик, на котором видно, как парламентарий не в адекватном состоянии стоит у стены помещения, где проходила встреча членов районного сельсовета – к этому моменту они о чем-то яростно спорили. Постояв несколько секунд, он стал громко выкрикивать фразу: "А можно я?" – и бросил под ноги людей три гранаты.

По данным издания "Страна.ua", подрывником оказался депутат Сергей Батрин, состоящий в правящей партии Украины "Слуга народа", идейным вдохновителем и лидером которой является президент страны Владимир Зеленский.

Летом 2021 года правоохранители Киева во время спецоперации задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату в здании украинского парламента. Задержанным оказался ветеран силовой операции на территории Донбасса, служивший в саперном подразделении батальона "Айдар"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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