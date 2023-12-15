Мишустин назвал правительство командой Путина

Согласие главы государства баллотироваться на выборы отвечает запросам людей

Кабмину надо продолжать действовать энергично и эффективно - на благо страны и россиян. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, назвав правительство России командой президента страны Владимира Путина.

Мишустин подчеркнул: согласие главы государства выдвинуть свою кандидатуру на пост президента в 2024 году отвечает запросам людей. Слова премьера приводит Telegram-канал кабмина. Владимир Путин объявил о решении участвовать в выборах главы государства 8 декабря.

ЦИК ранее назначил дату выборов президента России: голосование пройдет с 15 по 17 марта 2024 года. Впервые в российской истории главу государства будут выбирать три дня.

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