Краснодарский аэропорт успешно принял тестовый рейс

Воздушная гавань была закрыта с февраля 2022 года

Международный аэропорт Краснодар (Пашковский; код ICAO: URKK) принял тестовый рейс авиакомпании "Азимут" на самолете Superjet 100 из Минеральных Вод. Об этом в пятницу, 15 декабря, рассказали в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация).

Глава ведомства Дмитрий Ядров заявил, что безопасность пассажиров — главный приоритет при решении вопросов возобновления функционирования аэропортов в южных и центральных регионах страны, сообщается на официальном сайте Росавиации.

Тестовый полет самолета в столицу Кубани позволит дать оценку готовности диспетчерских, аэродромных и специальных служб к обслуживанию в аэропорту Краснодара пассажирских рейсов. Для окончательного принятия решения их работа будет досконально проанализирована.

Ранее российский лидер Владимир Путин, подводя итоги 2023 года в прямом телеэфире, отметил, что Краснодар находится далеко от зоны боевых действий. Он подчеркнул, что в любом случае главный критерий при принятии решения об открытии аэропорта, который временно был закрыт для пассажиров с начала спецоперации, — это обеспечение безопасности россиян.

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