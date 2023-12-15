ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Краснодарский аэропорт успешно принял тестовый рейс

15:40
  • пятница
  • 15 декабря 2023

Воздушная гавань была закрыта с февраля 2022 года

Международный аэропорт Краснодар (Пашковский; код ICAO: URKK) принял тестовый рейс авиакомпании "Азимут" на самолете Superjet 100 из Минеральных Вод. Об этом в пятницу, 15 декабря, рассказали в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация).
В Краснодаре сообщили о скором открытии аэропорта

Глава ведомства Дмитрий Ядров заявил, что безопасность пассажиров — главный приоритет при решении вопросов возобновления функционирования аэропортов в южных и центральных регионах страны, сообщается на официальном сайте Росавиации.

Тестовый полет самолета в столицу Кубани позволит дать оценку готовности диспетчерских, аэродромных и специальных служб к обслуживанию в аэропорту Краснодара пассажирских рейсов. Для окончательного принятия решения их работа будет досконально проанализирована.

Ранее российский лидер Владимир Путин, подводя итоги 2023 года в прямом телеэфире, отметил, что Краснодар находится далеко от зоны боевых действий. Он подчеркнул, что в любом случае главный критерий при принятии решения об открытии аэропорта, который временно был закрыт для пассажиров с начала спецоперации, — это обеспечение безопасности россиян.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Тестовый рейс в аэропорту Краснодара
Тестовый рейс в аэропорту Краснодара
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.