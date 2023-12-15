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Глава ЦБ объяснила, как долго ключевая ставка останется высокой

15:58
  • пятница
  • 15 декабря 2023

Показатель поднят до 16%

Ключевая ставка будет оставаться высокой, пока Банк России не увидит устойчивой тенденции на замедление инфляции. Об этом в пятницу, 15 декабря, рассказала руководитель регулятора Эльвира Набиуллина.
Центробанк поднял ключевую ставку до 16%

Председатель ЦБ предупредила, что совет директоров будет устанавливать ключевую ставку так, чтобы вернуть инфляцию к цели в конце 2024 года, сообщает РИА Новости.

Пока мы не увидим, что складывается устойчивая тенденция к замедлению роста цен и снижению инфляционных ожиданий, ключевая ставка будет оставаться высокой столько времени, сколько потребуется.

Ранее Набиуллина заявляла, что каждый упущенный процент инфляции обходится российским гражданам примерно в 600 миллиардов рублей. Глава регулятора назвала последствия инфляции крайне болезненными для российских граждан и подчеркнула, что повышение ключевой ставки позволит компенсировать россиянам эти потери.

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что обеспечение благосостояния россиян является главной задачей властей, поэтому доходы российских граждан растут темпами выше инфляции – за неполный 2023 год они прибавили 7,5%.

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