Кабмин продлил мораторий на проверки бизнеса

Эта мера себя хорошо зарекомендовала

Мораторий на проверки бизнеса в России продлен. Как сообщил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин, он будет действовать и в будущем году.

Глава правительства отметил, что мораторий уже себя хорошо зарекомендовал. Эта мера позволила сократить количество проверок почти в пять раз по сравнению с 2019 годом. В результате бизнес смог больше ресурсов направить на расширение проектов и освоение новых рынков сбыта.

В конце ноября президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства выступил с предложением продлить мораторий. Глава государства подчеркнул, что эта мера не касается объектов чрезвычайно высокой и высокой категорий риска, передает РИА Новости.

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