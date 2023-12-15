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Гирлянда убила годовалого ребенка в Свердловской области

16:23
  • пятница
  • 15 декабря 2023

По факту гибели несовершеннолетнего проводится проверка

В Свердловской области погиб годовалый ребенок – мальчика убило током от провода гирлянды, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на анонимный источник.

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По данным телеканала, инцидент произошел утром 14 декабря в одном из жилищных комплексов города Красноуфимск. Мальчик остался один в помещении, пока его мать готовила ужин. В какой-то момент он схватился за гирлянду и вырвал провода – произошел удар током.

Прибывший на место происшествия наряд скорой помощи не смог спасти ребенка. Его тело увезли в морг. В данный момент по факту гибели несовершеннолетнего проводится проверка.

Зимой 2020 года 31-летняя жительница Свердловской области постирала свою новорожденную дочь – роды были преждевременными. Новоиспеченная мать засунула ребенка в стиральную машинку. В момент преступления супруг детоубийцы спал. Утром он застал жену в крови и вызвал скорую помощь. На госпитализированную женщину завели уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка".

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