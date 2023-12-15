Путин открыл движение на новой железнодорожной линии

Предстоящие годы станут десятилетием большой стройки

Президент России Владимир Путин сегодня по видеосвязи открыл крупные железнодорожные объекты - линию Выходной-Лавна в Мурманской области, а в Амурской - Керакский тоннель - самый протяженный на Забайкальской дороге.

Обращаясь к работникам РЖД, которые собрались на своем профессиональном съезде, президент отметил, что сеть железных дорог России занимает первое место в мире по интенсивности использования, обеспечивает почти 90 процентов грузооборота страны и примерно треть пассажиропотока.

Растут перевозки в Крым, налаживается сообщение с новыми регионами. Идет реализация таких сложных проектов, как Московские центральные диаметры.

Глава государства подчеркнул, что железнодорожная отрасль является флагманом нашей экономики по внедрению инноваций и цифровых решений. При этом упор - именно на отечественные разработки.

"Предстоящее десятилетие станет для нашей страны десятилетием большой стройки, больших проектов, в том числе на железной дороге, – проектов, значимых не только для России, но и для всей Евразии <…> одновременно начинаем масштабный проект по созданию сетей высокоскоростных железных дорог", - отметил глава государства.

По словам Путина, этот проект сильно сократит время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом. В дальнейшем такие трассы протянутся от столицы к Минску, Воронежу, Нижнему Новгороду, Казани, Екатеринбургу и Ростову-на-Дону.

"И особо подчеркну: в перспективе, безусловно, будем строить их до Луганска и Донецка", - заключил Путин.

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