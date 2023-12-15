На смену "Вани" в Москву придет солнечный ураган

Циклон уходит на север

Высота снежного покрова в Москве побила более чем вековой рекорд. Таких сугробов в столице не было с 1919 года. В результате балканского циклона с русским именем Ваня за сутки выпала пятая часть месячной нормы осадков. Во власти снегопадов вся европейская часть России. Заметает Тульскую, Курскую, Брянскую и Липецкую области. На дорогах - многочисленные аварии и пробки. На борьбу со стихией вышли усиленные бригады дорожных рабочих и снегоуборочной техники. По прогнозам синоптиков, циклон в столичном регионе будет бушевать до конца недели. К нему еще присоединится сильная магнитная буря, вызванная самой мощной за последние шесть лет вспышкой на Солнце.

Под тяжестью снежного покрова рухнули крыши двух жилых домов и одного производственного предприятия в Туле. По сообщению экстренных служб, есть пострадавший. Прокуратура проводит проверки. В некоторых районах Тулы оказалось парализовано движение общественного транспорта. Автобусы не могли побороть сугробы. Моторы горели от работы на пределе возможностей.

Циклон с русским именем Ваня и погоду принёс в Россию по истине русскую. В Воронеже снег идёт уже три дня. Местные жители практически привыкли. Утро многие начали с расчистки дворов вместо зарядки, передает "ТВ Центр".

В Брянске многокилометровые пробки. Выезды из города временно оказались практически полностью заблокированы. Аналогичная ситуация в Курской области. Утонула в снегу и Липецкая область.

В столичном регионе нынешняя зима всерьёз решила побить все прошлые рекорды. На этот раз пали показатели аж 1919 года. Сегодня осадков выпало на пять сантиметров больше. На главной метеостанции на ВДНХ высота снега составила 38 сантиметров, в МГУ - 49.

"По поручению мэра города Сергея Семеновича Собянина были усилены все службы по уборке снега. Были привлечены дополнительно трудовые ресурсы от городских инженерных компаний", - сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Под особым контролем коммунальщиков - пешеходные зоны и подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и соцобъектам. В столице выпала пятая часть месячной нормы. Снег шёл всю ночь и ослаб только утром. Ваня, наигравшись вдоволь, уходит из московского региона на северо-восток. Снежного хулигана ждут теперь в Костроме и Ярославле.

"Остается на сегодня снег небольшой, умеренный. Температура минус три, минус пять градусов. Ночью понижение температуры, потому что облачность будет немножко уменьшаться, давление растет потихоньку - минус 9 минус 11. В субботу завтра облачно, небольшой снег", - рассказал замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

В выходные москвичей ждет оттепель. А вместе с ней и гололед. Ещё на Солнце зафиксировали самую мощную вспышку за последние шесть лет. Завтра солнечный, даже не ветер, а ураган, доберётся до Земли, принеся с собой сильную магнитную бурю.

Дмитрий Гусев, Екатерина Гоголева, Владислав Подымский. "ТВ Центр".

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