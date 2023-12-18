Гороскоп на сегодня, 18 декабря, для всех знаков зодиака

Близнецов ждет скучная бумажная работа, а Скорпионов - интенсивное общение

Овны

Вы продолжите разбираться в себе и задумаетесь о том, достаточно ли зарабатываете. Появятся мысли о смене работы или даже профессии – думайте, взвешивайте варианты.

Тельцы

Ваш Юпитер в том же положении, что и восьмого декабря, а значит какие-то события того дня снова всплывут. Если вы тогда что-то не успели, постарайтесь завершить сегодня.

Близнецы

В этом месяце вам не отвертеться от скучной бумажной работы, получения справок или разрешений. Вы большие молодцы, если сделаете все правильно и в срок.

Раки

Вам придется еще раз проанализировать свои партнерские отношения. Речь не столько о любви, сколько о бизнесе, работе – с кем вам больше не хочется сотрудничать?

Львы

Вы сможете избавиться от лишних обязанностей или укрепить свои позиции в коллективе. День продуктивный, но постарайтесь не заработаться и периодически отдыхать.

Девы

Однозначно позитивный день ждет представителей знака, которые сейчас находятся на эмоциональном подъеме. На подходе хорошие новости про новогодние поездки, отдых и развлечения.

Весы

Повторение – мать учения! Многие из вас вспомнят эту мудрую пословицу. Если еще раз всплывет домашняя проблема, попробуйте разобраться с ней обстоятельно.

Скорпионы

Вы сегодня будете интенсивно общаться, о чем-то договариваться. Также появится видение планов на январь, что придаст уверенности в завтрашнем дне.

Стрельцы

Солнцу в вашем знаке неуютно под лучами Нептуна, из-за чего настроение может быть пониженным. Отвлекайтесь на то, что любите: хобби, сериалы, книги, общение.

Козероги

Что вы делали десять дней назад? Вспоминайте! Дела и темы восьмого декабря вернутся сегодня, а потом еще в январе. Постарайтесь работать на совесть, иначе будут проблемы.

Водолеи

Вам снова предстоит заниматься домашними делами или проблемами членов семьи. Не выносите мусор из избы, пусть ваши хлопоты проходят без огласки.

Рыбы

Наверное, за этот год вы успели адаптироваться к своему статусу публичной персоны. Что ж, если ваши успехи вызывают пересуды, значит, вы и правда впереди всех!

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