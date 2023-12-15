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Директора охранявшего брянскую гимназию ЧОП освободят под залог в 1,5 млн рублей

16:46
  • пятница
  • 15 декабря 2023

Трагедия произошла 7 декабря

Директору охранявшей гимназию №5 ЧОП заменили меру пресечения – за него внесут залог в 1,5 миллиона рублей, сообщает корреспондент информагентства ТАСС из зала суда.

Стали известны новые детали трагедии в брянской гимназии 7 декабря
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9 декабря Советский районный суд заключил под стражу генерального директора ЧОП "Эквилибриум" Сергея Поддубного, сотрудники которой занимались охраной печально известной гимназии №5. Однако спустя три дня сторона защиты владельца охранной организации обжаловала приговор суда.  

7 декабря ученица восьмого класса гимназии №5 города Брянска открыла огонь по своим одноклассникам из помпового ружья. В результате происшествия погиб один ребенок, еще пятеро пострадали. Устроившая стрельбу восьмиклассница покончила жизнь самоубийством.

По факту стрельбы правоохранители задержали несколько человек – отца школьницы, директора ЧОП и женщину-охранника. В отношении 53-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по двум статьям – "Небрежное хранение огнестрельного оружия" и "Доведение до самоубийства".

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