Агата Муцениеце отозвала иск к Прилучному о взыскании алиментов

Они развелись в 2020 году

Актриса Агата Муцениеце отказалась от иска к своему бывшему супругу Павлу Прилучному о взыскании алиментов на содержание двоих общих детей, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на картотеку Московского городского суда.

Осенью 2023 года 34-летняя звезда сериала "Закрытая школа" подала в суд иск о взыскании с бывшего супруга 30% его дохода на детей. Такую часть заработка Прилучный платил бы до совершеннолетия старшего ребенка, которому исполнится 18 лишь в 2031 году.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись в 2020 году. Во время брака у бывших возлюбленных родились двое детей – сын Тимофей и дочь Мия. Причину расставания экс-супруги раскрывать не стали, однако пользователи Сети были уверены, что всему виной разгульная жизнь актера.

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