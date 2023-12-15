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Собянин рассказал о масштабной программе фестиваля "Путешествие в Рождество"

17:20
  • пятница
  • 15 декабря 2023

15 декабря по 8 января

Мэр столицы Сергей Собянин пригласил москвичей на юбилейный фестиваль "Путешествие в Рождество.

Фестиваль пройдет с 15 декабря по 8 января. Для москвичей и гостей столицы подготовили 36 площадок, все они посвящены городу и ее жителям, сообщил он в своем блоге. За 10 лет фестиваль посетили около 100 миллионов человек.

"Затевая в далеком 2012 году страсбургскую ярмарку на Манежной площади, мы и представить не могли, что положили начало самому масштабному новогоднему и рождественскому фестивалю России. Это настоящее новогоднее чудо, которое каждый год с нетерпением ждут дети и взрослые", - сказал Собянин.

Кроме того, будет организован сбор писем, открыток и подарков для участников специальной военной операции. Их можно передать в павильонах "Москва помогает". В прошлом году на площадках было собрано и отправлено свыше 156 тысячи подарков и более 12 тысячи поздравлений участникам СВО и жителям новых регионов.

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Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
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