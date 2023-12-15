Исполины разбушевались: Вулканы готовят свое решение геополитических проблем

На Земле резко возросла вулканическая активность

В Японии произошло мощное извержение вулкана Сакурадзима, 88-е за год и уже третье за декабрь. Также в этом месяце японская метеорологическая обсерватория фиксировала извержение вулкана на острове Иводзима и подводного вулкана рядом с ним. На другом краю Земли, на Сицилии, местные жители полюбовались на извержение Этны, основательно трясло Исландию. Чуть ранее красиво зажигал наш Ключевской.

В общем, если коротко, то каждую неделю где-нибудь фиксируется извержение вулкана. Это очень часто.

Пугающая красота, которой лучше любоваться на расстоянии. Это извергается вулкан Кракатау. Тот самый, который почти полтора века назад прогремел на весь мир. Причем в буквальном смысле! В 1883 году звук от его извержения четыре раза облетел вокруг Земли! Он повредил барабанные перепонки у моряков, находившихся в 65-ти километрах от эпицентра. И вот история, похоже, повторяется. Ученые опять фиксируют небывалую вулканическую активность в Индонезии.

Более того, в начале декабря вслед за Кракатау рванул соседний Марапи на острове Суматра. Люди – в панике. Пришлось эвакуировать несколько окрестных населенных пунктов. Густой пепел, сначала поднялся на 15-ти километровую высоту, а затем рухнул вниз, засыпав все вокруг.

Работа местного аэропорта была парализована. Погибли 22 человека. Это – альпинисты, которые поднимались на живописный вулкан, когда он неожиданно для всех проснулся. Причем практически одномоментно с итальянскими собратьями.

И если Стромболи лишь немного пошумел, перепугав всю округу. То самый высокий действующий вулкан в Европе – Этна - показал восхищенной публике все и сразу: пепел, вулканические породы и жаркую магму. Туристы в очередь выстраиваются, чтобы полюбоваться.

Впрочем, дальше всех пошли предприимчивые японцы. Кому стихийное бедствие, а тут территориальное приобретение.

Это не море бурлит, а извергается подводный вулкан Нишиношима. Да так плодотворно, что образовался целый остров, диаметром примерно в 100 метров. Маленький – зато свой! По соседству проснулся соседний вулкан – Сакурадзима. Неспокойно и на другом конце света – в Исландии.

Эвакуирован городок Гриндавик. Интервью его мэра бесцеремонно прерывают подземные толчки… Убытки подсчитывают владельцы всемирно известного спа-курорта "Голубая лагуна". Его закрыли из-за возможного извержения вулкана Фаградальсфьядль. И все это на нашей планете произошло за каких-то 2 месяца!

"Начинается период, когда вулканы становятся более активными. У нас ежегодно где-то 60-90 извержений вулканов. Точнее 60-90 вулканов становятся активными", - рассказал профессор, доктор технических наук Алексей Диашев.

Юго-Восточная Азия, Дальний Восток, Италия - география не случайна, поясняют эксперты.

"Безусловно, вулканы связаны между собой. Есть маленькие цепочки - серия вулканов, которые сидят на одной тектонической трещине. Есть более глобальные цепи - огненное кольцо, вокруг Тихого океана. Частично Индийского - Индонезийская дуга эти цепи - "Огненное кольцо" как его называют в простонародье", - объяснил главный специалист Всероссийского института минерального сырья Иван Махоткин.

В "Огненное кольцо" входят 328 из 540 известных человечеству вулканов. Глядя на эту карту понятен весь масштаб "адской пропасти, заливающей Землю огнем" - как называют кольцо ученные, пугая "вулканической зимой". При самом пессимистичном прогнозе все будет выглядеть вот так.

Большая часть магмы не сможет превратиться в лаву. Поэтому из-за взрыва большие массы пепла устремятся в небо. Но это будет не просто пепел, а раскаленные каменные частицы. Это затронет всю территорию США, а также Канаду. Десятки миллионов людей в округе 600 миль погибнут сразу же. Если вы вдохнете пепел в ваших легких он превратится в цементоподобную смесь.

Легкий пепел поднимается в высокие слои атмосферы, заслоняя небесное светило и отражая солнечную радиацию, без умеренного количества которой жизнь на Земле невозможна. Температура на экваторе при таком развитии событий будет около нуля, в средней полосе – 50. Растения погибнут, а вместе с ними все, кто дышит кислородом. Эффект сопоставим с "ядерной зимой". Нормализуется ситуация примерно лет через 20, но доживут не все. Так, например, Канадские ученные выступили с сенсационным признанием. Оказывается, фактор упавшего метеорита в гибели динозавров все это время был слегка преувеличен.

"Изменение климата, вызванное массивными извержениями вулканов, подготовило почву для вымирания динозавров, бросив вызов традиционному представлению о том, что один только метеорит нанес последний удар древним гигантам. Извергнув ошеломляющий миллион кубических километров породы, вулканы сыграли ключевую роль в охлаждении глобального климата около 65 миллионов лет назад", - говорится в материале ученых.

Но вулканы – лишь вершина айсберга. Все самое интересное, уверяют ученные, происходит под землей. И извержения – следствие куда более пугающих тектонических процессов, а именно движения литосферных плит.

Сейсмологи предупреждают, что возможность мощного землетрясения в Стамбуле составляет 47%. Под угрозой также Юго-Восточная Азия, Дальний Восток и Сибирь. Причину, по одной из версий, следует искать не только глубоко под землей, а совсем уж неожиданно в космосе!

"Этот год - год солнечной активности. В результате чего мы видим каскад землетрясений, прошедших по территории Земного шара. Есть периоды, которые определяются именно этими солнечно-лунными земными связями, когда период активности вулканов становятся наиболее заметным. Особенно тогда, когда начинают вулканологи сообщать нам о том, что повышается активность, увеличивается количество землетрясений", - объяснил профессор, доктор технических наук Алексей Диашев.

А наша планета медленно, но верно меняется. Авторитетный научный журнал "Science" пишет о том, что кора в районе экватора увеличивается. Это так называемая "Гипотеза расширяющейся Земли" - отсюда происходящие катаклизмы. Фантасты пугают – земной шар вообще может просто треснуть пополам и всё полетит в тартарары. Когда-то ведь раскололся и суперконтинент Пангея. И теперь похоже настало время "собирать камни".

"В начале 20 века немецкий метеоролог Альфред Вегенер, а затем в середине 50 годов и другие ученые, начали осознавать, что материки и прочие элементы поверхности Земли не стоят на месте, а медленно дрейфуют", - пишет журнал Nature.

Что это может означать для современного уклада человечества догадаться несложно. Экономика большинства стран, даже высокотехнологичных, рухнет. Количество продовольствия сократится в разы. Питьевая вода станет особой ценностью и начнется новое великое переселение народов. Основной вопрос – куда? Ведь география будущего пока слишком туманна.

"Это прогнозируется математически. По данным магнитных аномалий, океанических и плюсовых аномалий можно рассчитать, оно рассчитано скоростью растяжения океана и движения плит. И даже предложено несколько вариантов образования нового континента. Австралия сблизится с Китаем. А Япония присоединиться к Магадану. Вся Африка соединиться с Европой. Исчезнет Средиземное море", - рассказал главный специалист Всероссийского института минерального сырья Иван Махоткин.

Вот уж действительно – самый радикальный способ решения территориальных споров и геополитических проблем. Которые при таком развитии событий покажутся сущим пустяком. Ведь противостоять по-настоящему глобальной угрозе человечество пока так и не научилось. При том что выжить при таком катаклизме человек, как вид, сможет лишь сообща.

Матвей Шестаков, Екатерина Симанович, Ангелина Волкова, Антон Нагорный, "В центре событий".

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