Мечты Туска вернуть Польшу в европейскую семью могут обернуться крахом

Нового премьера не волнует собственный народ

В Польше - новая власть. Победившая на выборах два месяца назад националистическая оппозиция наконец смогла сформировать правительство. Премьер Моравецкий был отправлен в отставку и на его место придет Дональд Туск, который ранее уже занимал этот пост без малого семь лет. То, что нам не стоит ожидать каких-либо изменений в отношениях с Польшей – очевидно. Вопрос состоит в том, стоит ли ожидать каких-то значимых изменений полякам. Особенно учитывая прогнозируемые всеми экспертами беспорядки в стране.

В президентском дворце 13 декабря глава Польши привел к присяге нового старого премьер-министра. Дональд Туск сразу же отправился в Брюссель на саммит ЕС. Причем очевидно, что среди коллег по Евросоюзу Туску гораздо комфортней, чем дома. На данный момент лишь 30 процентов поляков считают, что Дональд сможет быть хорошим премьером, ну а члены оппозиционных партий и вовсе открыто презирают и обзывают Туска.

"Я не знаю, кем были твои бабушка и дедушка, но я знаю одно: ты немецкий агент, просто немецкий агент!", - говорит лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.

"Гитлер также пришел к власти в результате демократических выборов. Если мы посмотрим на политику, проводимую нынешней коалицией, то можно сказать, что это борьба за разрушение нашей культуры, наших устоев. Построение нарратива в интересах ослабления патриотизма и передачи власти "туда" - это недемократическая политика. В программе новой коалиции нет конкретики, много лицемерия, демагогии и истории о том, какой замечательный наш премьер-министр Дональд Туск и как он любит Евросоюз", - заявил депутат от партии "Право и справедливость" Марек Суски.

У Туска - бывшего главы Европейского совета - действительно большая любовь к ЕС, причем эта симпатия взаимна. Даже европейская редакция журнала Politico еще до вступления Дональда Туска в должность премьер-министра назвала его самым влиятельным человеком Европы. Аванс пояснили возлагаемыми на Туска надеждами.

"Конечно, сейчас, когда приходит к власти Туск, становится очевидно, что интересы Брюсселя будут иметь достаточно большое значение. И нужно ожидать, что Польша будет больше интегрирована в общеевропейские дела. Поэтому здесь тоже сомневаться не приходится, что он приложит максимум усилий, чтобы вернуть Польшу в европейское стойло", - объяснила профессор СПбГУ Наталья Еремина.

По версии евробюрократов, отношения между ЕС и Польшей испортил ее бывший премьер-министр Матеуш Моравецкий, ну и, видимо, президент Анджей Дуда. За отклонение от повестки Евросоюза, а именно из-за несоблюдения принципа верховенства европейского права, Польшу, кстати, вместе с Венгрией, лишили многомиллиардной помощи. Туск уже пообещал ситуацию исправить, если не прямо сейчас, то в ближайшее время - точно.

"Ясно, что я не привезу пять миллиардов евро в чемоданах обратно в Польшу. Но, мы на правильном пути. У нас есть готовые законопроекты, но в конечном итоге они потребуют одобрения президента Дуды, который был соавтором проблемы, которую мы должны решить сегодня с помощью европейских фондов", - сказал Туск.

Кстати Туску придется убедить своего президента не только в том, что европейское право важнее польского, но еще и в том, что украинские интересы важнее польских. У Анджея Дуды желание помогать Киеву поубавилось после того, как Зеленский подал жалобу во Всемирную торговую организацию - Украине не понравился запрет на ввоз ее агропродукции в Польшу. После такого выпада Дуда перестал находить время для встреч с Зеленским и обозвал Украину "утопающим", который ради своего спасения готов утащить на дно и всех остальных. Туск же напротив считает, что Украину надо спасать в любом случае.

"Я не могу принять ни в каком виде это настроение, апатию Украины, усталость. Это что-то неприемлемое, потому что на самом деле мы говорим не только об Украине, войне и российской агрессии, мы говорим о нашем будущем, без сомнения. Моя роль здесь сегодня заключается в укреплении европейской решимости, и я думаю о ЕС в целом, но также я говорю о некоторых государствах-членах, чтобы убедить их, что самое важное для нас как для Европы - эффективно поддерживать Украину", - сказал новый польский премьер.

Так что не зря поляки невзлюбили Туска - мнение рядовых граждан он просто игнорирует. А они между прочим о своих проблемах не только говорят, а уже кричат – выходят на демонстрации и устраивают многодневные протесты.

"Почему перевозчики начали протестовать?! До конфликта у Украины было 140 000 разрешений. Но сейчас в Польшу въезжает миллион грузовиков. Они забрали наш рынок!", - пожаловался один из участников акции протеста.

"Мы не получили никакой помощи от ЕС, который только рассылает сообщения о поддержке Украины, не принимая во внимание тяжелое положение польских фермеров", - рассказал владелец фермы.

"Хотя Украина не член ЕС, она пользуется всеми привилегиями ЕС - это несправедливо", - заметила эксперт по внешней торговле Анна Бреука.

Польская пресса уже начала предупреждать, что народ находится на грани и если власти продолжат игнорировать настоящие проблемы, то у поляков терпение может и лопнуть.

Но, если уровень жизни поляков падает, то уровень преступности растет, и опять же, благодаря украинцам. По данным польских журналистов, именно украинцы совершают почти 50 процентов от общего количества преступлений, причем преступлений тяжких, связанных с продажей оружия на черном рынке, торговлей органами и людьми, а также контрабандой наркотиков через польско-украинскую границу.

"Расстрелы, погони, устранение конкурентов - это как плохой боевик из 90-х, разница в том, что действие происходит в современной Польше и члены банды - украинцы, те самые несчастные беженцы, которых мы приютили… Но власти по-прежнему закрывают глаза на это беззаконие и стараются как можно реже включать информацию об украинцах в криминальные хроники. Возможно, пришло время задуматься, кто является хозяином в Польше. Видимо уже не поляки...", - пишут польские СМИ.

Ну, и в это же время сообщается, что из-за прихода нового правительства из полиции собираются уволиться восемь тысяч офицеров. То есть ситуация в Польше складывается так, что сейчас точно не время, думать, как угодить Брюсселю или спасти Киев. Сейчас время спасать Варшаву. Но как раз этого Туск и не обещает. Зато обещает удовлетворить свои личные амбиции.

"Польша является и будет ключевым, сильным, суверенным звеном Североатлантического альянса, Польша будет верным, стабильным союзником Соединенных Штатов. Польша вернет себе позиции лидера Европейского союза", - говорит Туск.

Туск, конечно, опытный политик, но все же, как и большинство евробюрократов, часто путает мечты с реальностью. Во-первых, не понятно, каким образом Польша может вернуть себе лидерство в ЕС, которого у нее никогда не было. А во-вторых, как пишут польские журналисты, прежде, чем рассуждать о лидерстве, надо избавиться от лакейского менталитета. В противном случае итог будет плачевный – как это уже не раз бывало в польской истории.

Вера Щирова, Антон Нагорный, Екатерина Симонович, "В центре событий".

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