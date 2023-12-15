ВС России сорвали попытки ВСУ высадиться на левый берег Днепра

Нанесено поражение возле Херсона, Берислава и Тягинки

В Минобороны раскрыли детали нанесения новых высокоточных ударов по военной инфраструктуре Украины.

На херсонском направлении пресечены все попытки высадки диверсионных групп противника на островах и левом берегу Днепра, передает "ТВ Центр".

Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 35-й, 36-й и 37-й бригад морской пехоты, а также 124-й бригады теробороны в районах города Херсон и населенных пунктов Берислав и Тягинка Херсонской области.

Российская разведка сорвала ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Разведчики оперативно передали координаты позиций противника в пункт управления артиллерией.

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