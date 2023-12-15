В Кремле назвали "уникальной практикой" то, как Орбана отвлекли от голосования по Украине

В ЕС это уже называют "методом Шольца"

Чем дольше Запад будет заставлять Киев вести войну с Москвой, тем сложнее будут условия, на которых могут начаться переговоры, об этом заявил министр иностранных дел России. Сергей Лавров также отметил, что у ЕС и США уже возникают затруднения с поиском средств на поддержание режима Зеленского, который не оправдал надежд кураторов.

В Брюсселе солировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Только за ним все и следили. Только его действия обсуждали. На проект помощи Украине в размере 50-ти миллиардов евро премьер Венгрии наложил вето. Зато не стал препятствовать другому решению, когда лидеры Евросоюза, дабы подсластить Зеленскому горькую пилюлю, одобрили начало переговоров с Киевом о вступлении в ЕС.

"Это исторический момент, и он показывает силу Европейского Союза!", заявил президент Европейского совета Шарль Мишель.

Сила, по версии Старого Света, видимо, в умении торговаться. Как раз накануне заседания Будапешту перечислили десять миллиардов евро, которые долго были заморожены из-за спора с Брюсселем. Правда, Виктор Орбан, как пишет западная пресса, хотел получить все 30 миллиардов. Тогда бы, может, и на новый транш Украине закрыл глаза. А объяснил бы всё - как сейчас. Один, мол, в поле не воин.

"Во-первых, их 26, а я один. Они хотят дать Украине некий стимул для продолжения войны, они попросили меня не вмешиваться в этот вопрос. Венгрия от этого ничего не теряет, учитывая, что членство должно быть утверждено национальными парламентами, их 27, включая и венгерский. Так что если мы не хотим, чтобы Украина стала членом ЕС, то венгерский парламент проголосует против. А пока дело дойдет до парламентов, это долгий, очень долгий процесс, у нас будет около 75 случаев, когда мы сможем это остановить", - сказал Орбан.

Частью договоренностей, очевидно, стало то, что Орбану позволили сохранить лицо и покинуть зал. Якобы - в знак протеста. На самом же деле - этот квазидемарш стал молчаливым согласием. За отсутствием главного скептика европолитики управились быстро. Идею, как все провернуть, подкинул Олаф Шольц.

Спустя долгие часы дискуссий, явно зашедших в тупик, канцлер Германии сказал премьер-министру Венгрии: "Возможно, вам следует пойти выпить кофе?" Эта удивительная стратегия, которую описали Politico три чиновника, знакомых с событиями, вызвала удивление и в Брюсселе, и за его пределами. Официальные лица и дипломаты ЕС так и не смогли припомнить, использовался ли когда-либо ранее ход Шольца.

Вот и в Кремле это новое слово в европейской системе принятия коллективных решений назвали "уникальной практикой". Очень удивился и премьер Нидерландов, передает "ТВ Центр".

"Это было круто! В конце дебатов я уже, каюсь, подумал, что будет трудно договориться, и тогда Шольц сделал предложение Орбану, можно ли принять решение без его присутствия в зале, так как с юридической точки зрения это возможно. И Орбан послушно вышел, представляете!", - рассказал глава нидерландского кабмина Мишель Рютте.

Эффект был достигнут. Украине - будто изголодавшейся цепной дворняге - подкинули трухлявую кость. Чтобы хоть чем-то порадовалась. Но не случайно европейская пресса в статьях о решении Брюсселя берет слово "победа" в кавычки. И ведь дальше будет только хуже, предупреждают в российском МИДе.

"Те, кто сейчас против переговоров, имея в виду в том числе тех, кто запретил Зеленскому подписывать уже достигнутую договоренность в апреле 2022 года, должны понимать, что чем дольше они будут заставлять Зеленского вести войну, тем более сложными для них будут те условия, в которых переговоры могут начаться", - сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Однако останавливаться Запад, похоже, пока не намерен. Там еще одна "победа" в кавычках. Согласован 12-й пакет антироссийских санкций. Запрет на импорт алмазов, ужесточение ценового потолка на нефть. Также ограничения коснутся более сотни физических лиц и организаций. В этот так называемый черный список Украина внесла и Райффайзен банк, из-за чего Австрия сначала блокировала проект. Но потом снова европейцы подключили метод Шольца. И это опять сработало!

Канцлер Австрии Нехаммер во время голосования вышел из комнаты, чтобы поговорить с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о вступлении Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону свободного передвижения. По словам сразу троих дипломатов, это было совпадением. Тем не менее, ситуация выглядит весьма комичной, учитывая аналогичный казус, случившийся в тот же день с Виктором Орбаном, пишет издание Politico.

Если так пойдет дальше, скоро еврочиновники даже в уборную из зала заседаний выходить побоятся. Это ведь для них как страшный сон: вернулся спустя десять минут, а твоя страна уже за пределами ЕС.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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