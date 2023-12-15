От правительства ждут энергичной и эффективной работы после "Итогов года"

Глава кабмина раздал поручения

Задачам, которые президент поставил во время общения с жителями страны и журналистами, в пятницу было посвящено заседание правительства.

Глава государства дал конкретные поручения кабмину. Модернизация первичного звена здравоохранения должна быть продолжена, особенно в сельской местности. Необходимо привлекать врачей в новые регионы, передает "ТВ Центр".

Под особым контролем восстановление экономики на территориях, которые граничат с Украиной, и социальные гарантии участников СВО - добровольцы, мобилизованные, и контрактники должны быть в одинаковых условиях.

Владимир Владимирович Путин дал согласие баллотироваться на пост президента, работать для дальнейшего развития страны, что отвечает запросам людей. Правительство Российской Федерации – это команда Путина. Нужно продолжать действовать энергично и эффективно на благо России и наших граждан. Поручения президента для правительства – это приоритет", - заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

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