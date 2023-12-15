ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

От правительства ждут энергичной и эффективной работы после "Итогов года"

18:16
  • пятница
  • 15 декабря 2023

Глава кабмина раздал поручения

Задачам, которые президент поставил во время общения с жителями страны и журналистами, в пятницу было посвящено заседание правительства.
Песков рассказал о впечатлениях Путина от "Итогов года"

Глава государства дал конкретные поручения кабмину. Модернизация первичного звена здравоохранения должна быть продолжена, особенно в сельской местности. Необходимо привлекать врачей в новые регионы, передает "ТВ Центр".

Под особым контролем восстановление экономики на территориях, которые граничат с Украиной, и социальные гарантии участников СВО - добровольцы, мобилизованные, и контрактники должны быть в одинаковых условиях.

Владимир Владимирович Путин дал согласие баллотироваться на пост президента, работать для дальнейшего развития страны, что отвечает запросам людей. Правительство Российской Федерации – это команда Путина. Нужно продолжать действовать энергично и эффективно на благо России и наших граждан. Поручения президента для правительства – это приоритет", - заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.