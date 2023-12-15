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ФАС возбудила дела в отношении производителей куриных яиц

18:51
  • пятница
  • 15 декабря 2023

Эти компании нарушили закон о конкуренции

Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в отношении производителей куриных яиц, допустивших рост оптовых цен на продукт первой необходимости до 94%, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник из ведомства.

Минсельхоз: объемы собственного производства куриных яиц растут
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Сотрудники ФАС возбудили дела против четырех региональных производителей яиц – ООО "Партизан", ООО СП "Октябрьское", ООО "Советская Агрофирма" и АО "Вятско-Полянская Птицефабрика". По данным ведомства, в действиях вышеперечисленных компаний присутствуют признаки нарушения закона о конкуренции.

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин ранее указывал на вину фракции КПРФ в повышении цен на яйца в торговых сетях страны. Политик подчеркивал, что депутат от коммунистической партии Владимир Кашин – ответственный за происходящее, поскольку именно он возглавляет парламентский комитет по аграрным вопросам.

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