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Песков: США знают, что Украина не сможет победить в конфликте

17:56
  • пятница
  • 15 декабря 2023

Сопротивление ВСУ не имеет смысла

Вашингтон понимает, что у Киева нет шансов победить в конфликтной ситуации. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Спикер Кремля добавил, что ВС Украины не смогут справиться с потенциалом России даже при наличии постоянной поддержки со стороны западных стран. По его словам, попытки Киева сопротивляться не имеют смысла, передает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что командование ВСУ отправляет личный состав на верную гибель. При этом глава государства отмечал, что такая стратегия украинских властей играет на руку бойцам ВС России, исполняющим свой воинский долг в рамках проведения СВО.

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