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Песков назвал условия для возобновления диалога Путина с президентом США

18:20
  • пятница
  • 15 декабря 2023

Американский лидер должен иметь более конструктивную позицию

Президент России Владимир Путин понимает значимость диалога с США и готов сотрудничать с американским лидером, который будет иметь "более конструктивный" подход. Об этом в интервью NBC News рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Спикер Кремля уточнил, что новый президент США должен не только учитывать интересы и озабоченности России, но и иметь долю осторожности при ведении диалога с российскими властями, передает РИА Новости.

Выборы президента в США должны пройти 5 ноября 2024 года. В прошлом году бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп объявил о своем участии в президентской компании. Весной 2023 года действующий президент США Джо Байден объявил об участии в предстоящих выборах.  

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