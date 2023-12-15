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"Мой телефонный номер не изменился": Макрон вновь готов к общению с Путиным

18:55
  • пятница
  • 15 декабря 2023

Франция не жалеет усилий для достижения результата

Президент Франции Эммануэль Макрон готов возобновить диалог с российским коллегой Владимиром Путиным.
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Франция была и остается той страной, которая может оказать поддержку и не пожалеет своих усилий для достижения результата, сообщил французский лидер на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

Макрон также сообщил, что если у Путина есть предложения по поводу урегулирования ситуации на Украине, то в Париже не откажут ему в общении.

"Мой телефонный номер не изменился", - отметил Макрон (цитата по ТАСС).

Накануне Путин заявил, что именно французская сторона прекратила общение, но Москва готова к возобновлению диалога с Парижем.

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