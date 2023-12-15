На фестивале "Путешествие в Рождество" москвичи смогут отправить подарок в зону СВО

Юбилейный год будет посвящен Москве и москвичам

В Москве стартовал традиционный фестиваль "Путешествие в Рождество". В этом году он охватит 36 площадок - не только в центре, но и почти в каждом столичном районе. Чтобы окунуться в зимнюю сказку, ехать далеко не придется. Гости фестиваля смогут погулять по Москве боярской и купеческой, побывать в ремесленных мастерских.

Километры гирлянд, фонариков, тысячи световых инсталляций – предновогодняя Москва при полном параде. А накануне ночью в городе завершили монтировать павильоны и сказочные декорации горячо любимых москвичами зимних ярмарок.

Для столичного зимнего фестиваля этот год - юбилейный. За минувшие десять лет его гости смогли познакомиться с новогодними традициями всех уголков планеты. Теперь же пришёл черед и Москвы делиться своими обычаями.

"Затевая в далеком 2012 году страсбургскую ярмарку на Манежной площади, мы и представить не могли, что положили начало самому масштабному новогоднему и рождественскому фестивалю России. За десять лет его посетили порядка 100 миллионов гостей", - написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Юбилейный год будет посвящен Москве и москвичам, в особенности тем, что сейчас находится в зоне проведения специальной военной операции.

"Для них мы организуем сбор писем, поздравительных открыток и подарков", - сказал мэр.

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