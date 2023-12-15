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Средства ПВО уничтожили беспилотники ВСУ над Курской областью

19:24
  • пятница
  • 15 декабря 2023

Информации о пострадавших нет

Средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских БПЛА самолетного типа над территорией Курской области, сообщает Минобороны России.

Песков: СВО продолжится для прекращения ударов Украины по России
Над Белгородской областью сбили украинскую ракету "Точка-У"

По данным ведомства, попытка ВСУ совершить террористическую атаку по объектам критической инфраструктуры России была пресечена военными в 17:30 по московскому времени.

В 18:40 была пресечена еще одна атака на регион – на этот раз средства ПВО сбили 4 украинских беспилотника самолетного типа, добавили в Минобороны.

12 декабря средства ПВО ВС России сбили украинскую тактическую ракету "Точка-У" над Белгородской областью. Между тем спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что военная спецоперация на территории Украины будет продолжена для устранения угрозы нанесения ударов со стороны ВСУ по российской территории.

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