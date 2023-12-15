Средства ПВО уничтожили беспилотники ВСУ над Курской областью

Информации о пострадавших нет

Средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских БПЛА самолетного типа над территорией Курской области, сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, попытка ВСУ совершить террористическую атаку по объектам критической инфраструктуры России была пресечена военными в 17:30 по московскому времени.

В 18:40 была пресечена еще одна атака на регион – на этот раз средства ПВО сбили 4 украинских беспилотника самолетного типа, добавили в Минобороны.

12 декабря средства ПВО ВС России сбили украинскую тактическую ракету "Точка-У" над Белгородской областью. Между тем спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что военная спецоперация на территории Украины будет продолжена для устранения угрозы нанесения ударов со стороны ВСУ по российской территории.

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