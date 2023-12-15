Правительство утвердило концепцию сокращения потребления алкоголя

Власти планируют сократить потребление алкоголя на 1 литр

Правительство России утвердило Концепцию сокращения потребления алкоголя до 2030 года. Соответствующий документ опубликовал Минздрав.

Согласно документу, в ближайшие семь лет власти планируют сократить потребление алкоголя на один литр – с девяти до восьми литров на каждого жителя России в год. Главная цель концепции – снижение смертности россиян из-за злоупотребления алкогольными напитками.

Подобная концепция была утверждена российскими властями еще в 2009 году – тогда употребление алкоголя составляло порядка 18 литров на человека.

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