Правительство утвердило концепцию сокращения потребления алкоголя

Власти планируют сократить потребление алкоголя на 1 литр
Правительство России утвердило Концепцию сокращения потребления алкоголя до 2030 года. Соответствующий документ опубликовал Минздрав.
Согласно документу, в ближайшие семь лет власти планируют сократить потребление алкоголя на один литр – с девяти до восьми литров на каждого жителя России в год. Главная цель концепции – снижение смертности россиян из-за злоупотребления алкогольными напитками.
Подобная концепция была утверждена российскими властями еще в 2009 году – тогда употребление алкоголя составляло порядка 18 литров на человека.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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