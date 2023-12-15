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"Роскосмос" показал снимок циклона "Ваня"

19:57
  • пятница
  • 15 декабря 2023

Его сделал спутник "Метеор-М"

Циклон "Ваня", который принес в Центральную Россию обильные снегопады, смогли заснять с орбиты.

Снимок сделали с помощью гидрометеорологического аппарата "Метеор-М", сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

Циклон сформировался над территорией Молдавии, после чего ушел к Балтийскому морю и там соединился с атлантическим циклоном. Сперва непогода обрушилась на северо-западную часть России, а затем добралась и до Москвы. За минувшие сутки в столице выпала одна пятая часть от месячной нормы осадков. К выходным высота сугробов достигнет полуметра.

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Cнимок циклона "Ваня" с орбиты
Cнимок циклона "Ваня" с орбиты
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