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Глава СКР поручил завести дело из-за антироссийских заявлений в ФРГ и Италии

20:50
  • пятница
  • 15 декабря 2023

Они призывали граждан других стран совершать действия против интересов России

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за высказываний участников антироссийских мероприятий в ФРГ и Италии, сообщает пресс-служба ведомства.

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На днях один из федеральных телеканалов показа репортаж о прошедших в Германии и Италии мероприятиях – они состоялись под названием "Форум свободных народов постРоссии"*. На этих мероприятиях присутствовали представители незаконных оппозиционных течений и фигуранты уголовных дел.  

На опубликованных в Сети видеофрагментах трансляции видно, как участники антироссийского мероприятия публично призывают граждан других государств к совершению действий против интересов России. В ближайшее время следователи дадут правовую оценку заявлениям, озвученным на мероприятии.  

*Организация признана нежелательной на территории России

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