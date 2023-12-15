Актера Анатолия Белого* внесли в реестр иноагентов

В список попали еще 4 человека

Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов актера Анатолия Белого* (настоящая фамилия – Вайсман*) и бывшего главного редактора регионального издания NGS.RU Андрея Затирко*. Соответствующая информация появилась на официальном сайте ведомства.

Основанием для внесения в реестр Белого* и Затирко* стали их высказывания в Сети – они публично выступали против проведения военной спецоперации на территории Украины и распространяли недостоверную информацию о действиях ВС России.

В список иноагентов внесли бывшего муниципального депутата города Новосибирск Хельгу Пирогову*, представителя организации "Гражданский совет"** Дениса Соколова* и главного редактора издания "Кавказский узел"* Григория Шведова*.

*признаны в России иноагентами

**организация признана нежелательной в России

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