Путин заявил о развитии стратегических сил сдерживания России

Это масштабные проекты

Россия продолжает развивать свои силы стратегического сдерживания.

Об этом вечером в пятницу, 15 декабря, заявил президент нашей страны Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы.

Глава государства отметил, что Россия продолжает развитие инфраструктуры даже несмотря на непростое время, передает РИА Новости.

"И стратегические силы сдерживания развиваем. Причем это масштабные проекты", - отметил президент.

Путин поблагодарил российских парламентариев за защиту национальных интересов России на мировой арене.

"Здесь, совершенно очевидно, представители всех фракций действуют единым фронтом", - подчеркнул глава государства.

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