Путин заявил о развитии стратегических сил сдерживания России

Это масштабные проекты
Россия продолжает развивать свои силы стратегического сдерживания.
Об этом вечером в пятницу, 15 декабря, заявил президент нашей страны Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы.
Глава государства отметил, что Россия продолжает развитие инфраструктуры даже несмотря на непростое время, передает РИА Новости.
"И стратегические силы сдерживания развиваем. Причем это масштабные проекты", - отметил президент.
Путин поблагодарил российских парламентариев за защиту национальных интересов России на мировой арене.
"Здесь, совершенно очевидно, представители всех фракций действуют единым фронтом", - подчеркнул глава государства.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"