В России повысили первый взнос по льготной ипотеке

С 20% до 30%

Правительство России увеличило первоначальный взнос по ипотечным кредитам, выдаваемым по ставке в 8%, до 30% (ранее – 20%).

Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщает Минфин со ссылкой на подписанное постановление. Кроме того, власти ограничили максимальный размер таких кредитов - теперь он составит шесть миллионов рублей во всех регионах. Ранее для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей он составлял 12 миллионов рублей.

"Эта мера направлена на повышение качества кредитов", - отметили в министерстве (цитата по "Интерфаксу").

Речь идет о ставке в 8% годовых для покупки жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства.

По Дальневосточной и Арктической ипотеке предельный размер кредита с шести до девяти миллионов рублей.

Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить семейную ипотеку, действие которой завершается 1 июля 2024 года.

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