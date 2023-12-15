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Путин: Число сдающихся в плен солдат ВСУ резко увеличилось

22:47
  • пятница
  • 15 декабря 2023

Работы по обмену идут полным ходом

Число сдающихся в плен солдат ВСУ резко увеличилось – работа по обмену пленными идет полным ходом. Об этом во время встречи с руководителями Госдумы и лидерами фракций сообщил президент России Владимир Путин.

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Глава государства добавил, что сдача украинских военнослужащих в плен приобрела массовый характер в последнее время, передает РИА Новости.

В Минобороны России ранее сообщали об участившихся случаях массовой сдачи бойцов ВСУ в российский плен – они стали сдаваться из-за низкого боевого духа. Между тем пленный украинский солдат рассказывал о расправах над мирными жителями Запорожской и Херсонской областей за поддержку России.  

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