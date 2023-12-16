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В Минобороны рассказали о подвиге младшего сержанта Юлии Быковой

10:05
  • суббота
  • 16 декабря 2023

В зоне спецоперации выполняют задачи женщины-медики

В Минобороны рассказали о мужестве и героизме наших военных, участвующих в СВО. Майор Артём Варельджан обеспечивал бесперебойную связь батальонно-тактической группы с командованием. Артём перехватил переговоры противника о готовящейся атаке на российские позиции и доложил об этом руководству. Наши военнослужащие оперативно передислоцировались и вышли из зоны поражения вражеской артиллерии.

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Также майор Варельджан во время штурма опорного пункта боевиков обнаружил радиостанцию ВСУ, дезинформировал неонацистов и вывел их прямо к позициям наших военных. Застигнутые врасплох боевики были вынуждены сложить оружие и сдаться в плен.

Гвардии младший сержант Юлия Быкова оказывала медицинскую помощь нашим бойцам. Когда неонацисты открыли по полевому госпиталю миномётный огонь, Юлия, рискуя жизнью, подобралась к раненым военнослужащим, которые не могли сами передвигаться и перенесла их в укрытие, сообщает "ТВ Центр". 

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