В Израиле проходят митинги родственников захваченных 7 октября заложников

Люди требуют от властей принять меры для освобождения своих родных

Сотни израильтян вышли на улицы Тель-Авива с фотографиями соотечественников, которые находятся в заложниках у движения ХАМАС. Митинг прошёл накануне около штаб-квартиры ЦАХАЛ.

Манифестанты потребовали принять все возможные меры для немедленного освобождения пленников, захваченных ещё в начале октября. Люди перекрыли дорогу и призывали власти к решительным действиям, сообщает "ТВ Центр".

Поводом для начала массовых протестов стало сообщение ЦАХАЛ о гибели троих заложников во время боёв в Газе - израильские военные приняли их за боевиков и по ошибке застрелили. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху - выразил соболезнования в связи с произошедшим и пообещал, что будет проведено тщательное расследование.

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