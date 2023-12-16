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Собянин рассказал о реновации на востоке Москвы

11:38
  • суббота
  • 16 декабря 2023

Продолжается строительство домов и социальных объектов

На востоке Москвы более 16-ти тысяч горожан стали правообладателями жилья по программе реновации. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, только в этом году договор на новые квартиры заключили почти пять тысяч человек.

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В Восточном округе столицы ввели в эксплуатацию 34 дома, ещё порядка 90 находятся на этапе строительства и проектировки. Параллельно создаётся необходимая социальная инфраструктура.

В Богородском и Преображенском районах возводят учебные корпуса на 400 учеников каждый. Три физкультурных комплекса разной степени готовности находятся в Гольянове, Северном Измайлове и Перове, а в Косино-Ухтомском появятся спортивная база.

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