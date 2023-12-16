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Минобороны показало работу не имеющего аналогов комплекса "Москва-1"

11:24
  • суббота
  • 16 декабря 2023

Армия России ведёт успешную радиоэлектронную борьбу

Эффективное управление средствами радиопомех и радиоразведки на купянском направлении обеспечивают расчёты радиоэлектронной борьбы "Москва-1".

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Этот комплекс не имеет аналогов, он работает в широком диапазоне волн и способен обнаруживать и распознавать самолёты и крылатые ракеты на расстоянии в сотни километров.

От зорких локаторов "Москвы-1" не могут уйти даже сверхзвуковые истребители. При этом обнаружить сам комплекс практически нереально – модуль разведки не излучает никаких волн и невидим для противника, сообщает "ТВ Центр".

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