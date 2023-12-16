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Украина попала в полную зависимость от Запада

12:07
  • суббота
  • 16 декабря 2023

В стране нет ни денег, ни людей, готовых идти на фронт

Киевский режим объявил о сокращении социальных расходов на фоне колоссального дефицита бюджета: выполнять свои обязательства власти не в состоянии. Украина полностью зависит от финансовой помощи так называемых западных союзников, но те всё никак не согласуют новые транши.

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На фронте ситуация тоже плачевная - об этом в соцсетях рассказывают сами боевики ВСУ. В Сети публикуют видео рейдов военкомов по заведениям Кривого Рога и Киева. Незваные гости наведываются также в спортзалы и торговые центры.

Украинские военкоматы продолжат выполнять план западных хозяев. Мы вам – деньги, вы – украинцев на фронт. Но пока 50 миллиардов евро, обещанные странами ЕС, остаются замороженными из-за позиции Венгрии, у Зеленского образовалась серьёзная дыра в бюджете. В условиях дефицита Киеву приходится выкручиваться. Вице-премьер Украины сообщила, что жителям страны придётся адаптироваться к новым условиям до января, пока не состоится внеочередной Европейский совет.

В США республиканское крыло Конгресса упирается и не желает спонсировать конфликт, пока американский президент не наведёт порядок в собственной стране. Голоса против зазвучат и в Канаде.

Впрочем, чтоб не травмировать психику Зеленского в пасть киевскому режиму подбрасывают небольшие крохи. Аргентина, вместо запрашиваемых Киевом F-16, даст два неисправных транспортных вертолёта. А Лондон отказал Киеву даже в списанной технике, вместо этого пикапы и полноприводные машины решили продать на металлолом.

Политики Старого Света, похоже, начали обращать внимание на проблемы своих граждан. Ситуация с европейскими фермерами, которые второй месяц, в прямом смысле, блокируют украинцам дорогу на мировые рынки, может обернуться для Зеленского неразрешимыми проблемами.

Эммануэль Макрон, выступая на саммите ЕС, уже намекнул, что Евросоюз очень далек от реального включения в состав Украины. А в это время французские фермеры проводят акцию у здания Регионального совета в Дижоне. Люди забрасывают яйцами супермаркеты, которые наживаются на местных аграриях. Они закупают у них продукцию в десять раз дешевле, чем потом продают в розницу. Даже эксперты не берутся предсказывать судьбу французской экономики, если до местного рынка доберутся ещё и украинские фермеры. 

Елена Макарова, «ТВ Центр»

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