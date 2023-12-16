Израиль готовится к началу военных действий в Ливане

Пока об этом официально не заявлено

Израильские СМИ сообщают о подготовке при посредничестве Катара новой сделки по освобождению заложников, которых удерживает ХАМАС. К началу переговоров власти еврейского государства подталкивают и собственные граждане - они вышли на масштабные митинги после того, как в ЦАХАЛ признали, что по ошибке убили в Газе троих пленников.

Вот уже почти сутки из-под обломков дома в Рафахе достают людей. Большинство жильцов погибли. Многоэтажка осыпалась до фундамента после прямого попадания авиабомбы. Этой ночью ЦАХАЛ вновь атаковал Газу, Хан-Юнис и Джебалию.

Спасённых в тяжёлом состоянии привозят в больницу. Но помочь крайне сложно, особенно, если требуется полостная операция. У врачей из-за блокады анклава почти не осталось обезболивающих и антибиотиков. Поэтому максимум, что получается сделать, это протереть лица от копоти и крови и прослушать лёгкие.

Опасность обстрела была и в Тель-Авиве. Но сотни израильтян всё равно вышли на марш протеста. Накануне Армия обороны признала - во время рейда в Газе солдаты убили троих заложников, которых удерживал ХАМАС. Якобы, огонь открыли по ошибке. ЦАХАЛ извинился, но родственники более чем сотни израильтян, которые ещё остаются в плену, потребовали, чтобы власти немедленно вернули всех домой.

Правительство Нетаньяху сворачивать операцию не намерено, наоборот - готовится к её расширению. На севере Израиля проходят масштабные учения резервистов. Эти манёвры - недвусмысленный намек "Хезболле". Если боевое крыло шиитского движения не прекратит обстрелы израильских военных постов и патрулей, ЦАХАЛ может начать наземную операцию и в Ливане.

И хотя официальный Бейрут пытается дистанцироваться от "Хезболлы", к этим сигналам власти отнеслись серьёзно. Израильская авиация уже наносила удары по приграничным районам Ливана, из-за них около 50 тысяч человек вынужденно покинули свои дома.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр»

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