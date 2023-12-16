Снегопады и ледяной дождь: погода испытывает россиян на прочность

На юге страны зафиксированы отключения электричества

Непогода продолжает испытывать на прочность жителей российских регионов. На Волгоградскую область сегодня обрушился ледяной дождь с сильным ветром. Городские улицы и трассы превратились в каток. На дорогах - многочисленные ДТП.

Власти призвали жителей по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте. Коммунальные службы круглосуточно проводят противогололёдную обработку проезжей части и тротуаров.

В соседней Ростовской области из-за удара стихии зафиксировано 266 случаев аварийного отключения электричества. Восстановительные работы на электросетях ведут в непрерывном режиме, но жители ряда населённых пунктов все ещё остаются без света.

Много работы после мощного снегопада и у коммунальных служб в Москве. К уборке привлекли около 130 тысяч человек и задействовали более 18 тысяч единиц спецтехники. По прогнозам синоптиков, обильных осадков в ближайшие дни в городе не будет, но завтра в регионе начнётся оттепель, сообщает "ТВ Центр".

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