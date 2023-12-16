В России прошли юннатские встречи

Их организовало "Движение Первых"

Более двухсот тысяч участников объединил новый проект "Движения Первых" - Всероссийская встреча юннатов. Мероприятие прошло одновременно в нескольких регионах страны.

Наиболее масштабным слёт был в Москве. Перед школьниками и студентами выступили специалисты по экологии и биологии. Ребята поучаствовали в мастер-классах, провели серию лабораторных исследований, познакомились с историей сообщества юных натуралистов.

В планах организаторов - сделать подобные встречи регулярными. Их цель - привить подрастающему поколению новые экологические привычки и вовлечь в исследовательскую деятельность, сообщает "ТВ Центр".

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