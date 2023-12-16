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Жителей Земли предупредили о мощной магнитной буре

14:15
  • суббота
  • 16 декабря 2023

Она накроет планету к вечеру 16 декабря

Сегодня Землю может накрыть мощная магнитная буря, возникшая из-за недавней вспышки на Солнце, которую уже признали сильнейшей за последние шесть лет.

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На поверхности звезды также зафиксировали несколько мощных выбросов плазмы. Как ожидается, она может достичь нашей планеты уже к вечеру. Уровень влияния солнечной активности на атмосферу специалисты оценивают как высокий. Возможны длительные нарушения радиосвязи на низких частотах, потеря связи с кораблями и самолётами, не исключены сбои в работе навигационных систем.

Метеочувствительные люди во время магнитных бурь могут ощущать слабость, головную боль, а также страдать от бессонницы, сообщает "ТВ Центр".

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