Комплекс "Авангард" встал на боевое дежурство на Урале

Он повысит надёжность ядерного щита России

В Оренбургской области завершили работы по перевооружению очередного полка Ясненского соединения РВСН на ракетный комплекс шахтного базирования "Авангард". Видеокадрами, снятыми в степях Оренбуржья поделилось наше Минобороны.

Межконтинентальную ракету доставили к месту постановки на боевое дежурство и с помощью мощного гидравлического погрузчика поместили в шахтную пусковую установку. Сложнейшие манёвры прошли успешно, вся операция продлилась несколько часов.

Ракетные комплексы "Авангард" с гиперзвуковым блоком станут эффективным дополнением системы вооружения РВСН и повысят надёжность нашего ядерного щита, сообщает "ТВ Центр".

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