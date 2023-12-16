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Собянин сообщил о росте производства зарядных станций для электромобилей

11:54
  • суббота
  • 16 декабря 2023

В 2023 году изготовлено 1200 станций

В Москве выросло производство зарядных станций для электромобилей. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

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Мэр отметил, что в этом году компания, изготавливающая станции, сделала свыше 1 200 таких устройств для столицы и других городов страны. В будущем предприятие планирует производить до 15 тысяч зарядных станций ежегодно.

Всего в Москве работает более 20 производителей автокомпонентов. Власти оказывают им значимую поддержку – выдают целевые займы и субсидии.

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