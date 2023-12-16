Путин пойдёт на выборы президента в качестве независимого кандидата

Он будет баллотироваться как самовыдвиженец

Владимир Путин будет участвовать в президентских выборах 2024 года в качестве самовыдвиженца, передаёт ТАСС. Предвыборный штаб Путина будет сформирован после завершения всех необходимых процедур, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Ранее о том, что Путин будет баллотироваться в президенты не от какой-либо партии, а в качестве независимого кандидата сообщил РИА Новости лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

Руководители "Единой России" и "Справедливой России" также заявили, что представители их партий примут участие в сборе подписей, необходимых для регистрации Владимира Путина в качестве кандидата в президенты.

8 декабря в Кремле на церемонии вручения медалей "Золотая звезда" Героям России Владимир Путин заявил, что будет выдвигаться на новый президентский срок. Глава государства сказал это в разговоре со спикером парламента ДНР, командиром батальона "Спарта" Артёмом Жогой, который попросил Путина принять участие в выборах 2024 года.

Позже в Кремле сказали, что заявление Путина не было заготовкой и являлось абсолютно спонтанным. "Он реагировал на обращение людей героических. Поэтому да, это была реакция на обращение людей", - отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На прошлой неделе Совет Федерации определил дату президентских выборов в России. Они пройдут 17 марта 2024 года. Центризбирком позже проинформировал, что голосование будет идти три дня – 15, 16 и 17 марта. Инаугурация избранного президента должна пройти 7 мая.

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