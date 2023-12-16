Оно обернётся катастрофой для Киева

Стало известно о планах Украины провести новое контрнаступление. Сведения о том, что ВСУ готовят новую атаку на российские войска, просочились в СМИ.

Немецкое издание Die Welt утверждает, что контрнаступление запланировано на 2024 год. Журналисты ссылаются на эксперта в области безопасности и советника по политическим вопросам Нико Ланге.

По мнению аналитика, основным направлением будет Херсон. В боях ВСУ намерены использовать американские вертолёты типа Black Hawk и Apache, самолёты F-16 и F-18, различные ракетные системы и танки Abrams.

В начале июня 2023 года ВСУ начали контрнаступление в зоне проведения российской спецоперации. Армия Украины не смогла преодолеть российскую линию обороны, потеряв немецкие танки Leopard и американские боевые машины пехоты Bradley. Контрнаступление ВСУ полностью провалилось, а не некоторых участках фронта Россия продвинулась вперёд.

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