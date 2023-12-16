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Москвичей пригласили на битву роботов

15:15
  • суббота
  • 16 декабря 2023

Сегодня определится победитель

Современные технологии и лучшие изобретатели со всего мира. В столичном "Экспоцентре" сегодня определят чемпиона битвы роботов.

В один день проходят полуфинал и финальный этап соревнований. Среди участников - инженеры, студенты технических вузов и любители робототехники из России, Индии, Китая и Турции. Всего выступят 16 команд, прошедших отборочные этапы.

В финале за титул победителя и призовой фонд в шесть миллионов рублей сразятся четыре сильнейших коллектива изобретателей. Зрителей ждут захватывающие шоу и насыщенная познавательная программа, сообщает "ТВ Центр".

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